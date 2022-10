La renuncia de Tatiana Clouthier como secretaria de Economía no cambiará la relación con los Estados Unidos, asegura el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

“Trabajamos muy bien nosotros con ella. Son decisiones del Gobierno de México, ¿no? Entonces seguiremos trabajando con todo el Gobierno de México, con el presidente López Obrador y su gabinete para lanzar estos acuerdos que tenemos con el acuerdo más fundamental que es el reconocimiento de que México, Estados Unidos y Canadá son la fuerza más poderosa del mundo”.

Y es que, asegura, aunque Clouthier era quien encabezaba las negociaciones sobre la disputa comercial en el marco del TMEC, aún no se sabe hasta dónde va a llegar el asunto, y por tanto no puede saber si afectará o no, pero las negociaciones siguen y está claro que el tratado es de vital importancia para ambos gobiernos. (Por Arturo García Caudillo)