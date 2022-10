Aunque no es obligatorio se sigue utilizando el cubrebocas en espacios cerrados confinados en las escuelas y en caso de molestias respiratorias, señala el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, al hablar sobre la eliminación de esta medida en toda la entidad.

“Por lo tanto seguramente vamos a esperar que sin ser obligatorio muchas de las escuelas lo sigan llevando. Muy importante también decir los datos duros con los que contamos en este siglo escolar, no ha habido una semana en lo que llevamos del ciclo escolar que se hayan superado diez casos de Covid sumados docentes y maestros, eso nos llama mucho la atención. Seguramente ya a estas alturas no se reportan todos, también hay que decirlo”.

El funcionario anunció que habrá un curso para padres de familia impartido por especialistas internacionales dentro del programa Recrea Familia.

La cita es el sábado próximo en Palcco.

Se espera la presencia de mil 200 padres de manera presencial y miles de manera virtual. (Por Claudia Manuela Pérez)