Son al menos 20 fincas sobre calle Paseo de los Manzanos en la colonia La Martinica, en Zapopan, las que se encuentran totalmente en riesgo y en la irregularidad; terrenos que fueron invadidos hace 30 años sobre el cauce. Hoy, los moradores se niegan a dejar lo que ellos llaman hogar. Es el caso de Francisco Javier Lozano.

“Pues ya ve cómo ve mi casa, se me cayó todo y hasta ahorita el gobierno… —¿pero que no le ofrecieron moverse de casa? —Pues sí me ofrecieron moverme de casa, pero no quiero moverme yo. —¿Por qué no se quiere mover? —Porque aquí tengo muchos recuerdos. —¿Muchos recuerdos? Pero aquí vuelve a inundarse y nos vamos a quedar otra vez. —Pues según eso quedaron de ayudarme”.

Francisco Javier Lozano no tiene un solo documento de propiedad sobre el terreno donde vive; está en riesgo no sólo su vida, sino un desalojo por parte de la CONAGUA. (Por Gustavo Cárdenas)