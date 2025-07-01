Hipólito Carrillo, de 65 años de edad, es un sobreviviente a las inundaciones del pasado 15 de julio en la colonia La Martinica en Zapopan. Pese a que ya pasaron tres semanas, señala que sólo sus vecinos los han apoyado; el Ayuntamiento, después de las primeras labores de limpieza, aún no entrega los prometidos enseres y cheques económicos.

“La gente nos ayudó muchísimo, muchísimo, nos dio colchones, muebles, refrigeradores, estufas. —¿La gente, la misma gente? —La gente, mucha gente que vino a ayudarnos. Comida, no se diga, despensa, nos dieron hasta más no poder, la mera verdad. El gobierno, obviamente, se acercó también, el DIF, Ayuntamiento, primero militar y Guardia Nacional, los policías mismos. A mí fue al primero que ayudaron, fui el primero que limpió mi casa”.

Según el Ayuntamiento de Zapopan, será el próximo lunes 11 de agosto cuando comenzarán a entregar los apoyos en La Martinica. (Por Gustavo Cárdenas)