Luego que escalaron las protestas de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico, donde algunos comerciantes incluso encadenaron las puertas de la Presidencia Municipal, pues demandan permisos para trabajar en el primer cuadro de la ciudad, el presidente municipal de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido, afirmó que no habrá tolerancia y no se liberarán nuevos permisos a pesar de los amagos.

Insistió que si hay señalamientos de irregularidades, ya se les está dando cauce e investigación a través de la Contraloría Ciudadana:

“Algunos comerciantes quieren estar vendiendo sin permiso en puntos estratégicos donde les conviene. Y algunos puntos estratégicos para ellos es afuera de Catedral en Paseo de Alcalde, es en Plaza Guadalajara o es en la esquina que mejor les pueda parecer y eso es un desorden. El orden es que se acerquen a los polígonos que se han habilitado durante las últimas administraciones para que puedan vender con un permiso”.

El municipio señala que desde 2017 la Comisión Dictaminadora del Centro Histórico no ha dado más permisos a ambulantes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)