Para el exitoso y experimentado entrenador de boxeo José Chepo Reynoso, ya es necesario que México logre una presea de oro en Juegos Olímpicos, lo que no se logra desde 56 años. Dice que el juvenil Marco Verde quien está a un triunfo de amarrar presea no debe conformarse con un tercer lugar en París 2024 porque dijo sería un fracaso.

“Ojalá se dé una medalla, pero ya no se trata de bronce, queremos una de Oro, queremos que ya se acabe el maleficio desde el 68 para acá, si vas a ganar una medalla y vas a conformarte con bronce pues no. En el boxeo México debe aspirar al Oro, y si no, a lo mejor me van a criticar, pero se le puede llamar fracaso”.

Reynoso, quien ha llevados a varios peleadores a títulos mundiales dijo que algo anda fallando en el deporte amateur, ya que en el profesionalismo se tienen muchos monarcas.

En la edición de los Juegos en México 68 se ganaron dos preseas de oro en el boxeo: Ricardo Delgado y Antonio Roldán. (Por Martín Navarro Vásquez)