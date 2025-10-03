La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.40 pesos por dólar, lo que significa una ganancia de 3 centavos comparado con la jornada de ayer.

Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del dólar y el reporte local de inversión fija bruta.

Expertos financieros destacan además que Fitch elevó la calificación crediticia de Pemex, lo que refleja una mejor perspectiva de las finanzas públicas y deja a la petrolera a un solo escalón de ubicarse en grado de inversión.