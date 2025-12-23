La debilidad del dólar impulsó una nueva apreciación del peso mexicano, que se mantiene en su nivel más bajo desde julio de 2022.

El tipo de cambio cerró en 17.91 pesos por dólar, una ganancia de 0.37 por ciento.

Analistas señalan que, aunque el peso conserva margen para fortalecerse, no se descarta una corrección al alza en los próximos días debido a las últimas decisiones económicas de fin de año.