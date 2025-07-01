La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción reportó un incremento de 23 por ciento en la apertura de carpetas de investigación este año, al sumar más de mil 200 hasta el tres de diciembre, un promedio de 26 por semana.

La dependencia atribuye el alza a una mayor confianza ciudadana en la institución.

Desde su creación en 2018, la Fiscalía ha judicializado 559 carpetas y logrado la vinculación de más de 400 servidores públicos por diversos actos de corrupción.

Además, se han recuperado más de 24 millones de pesos y realizado acciones preventivas en más de 100 municipios.