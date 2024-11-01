El peso mexicano cerró en su mejor cotización frente al dólar desde junio de 2024, en una jornada marcada por baja liquidez y ruido geopolítico.
La moneda se apreció 0.38 por ciento y finalizó en 17.58 unidades por dólar, seis centavos menos que el viernes previo.
El feriado de Martin Luther King en Estados Unidos redujo la actividad en los mercados.
Peso avanza a su mejor nivel desde junio pese a tensiones globales
