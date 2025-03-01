Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, solicitó a una corte federal que se revoquen las medidas de aislamiento y restricción de comunicaciones que enfrenta desde hace más de 275 días en una prisión de Virginia.

A través de una moción de 45 páginas, sus abogados argumentan que las medidas son punitivas e inconstitucionales, pues aseguran, su cliente no representa riesgo.

Tras ser trasladado desde México en febrero de 2025, Treviño fue recluido en una cárcel regional, donde inicialmente tuvo visitas y llamadas, pero luego le fueron prohibidas.

Pide volver a la población general y comunicarse regularmente con su familia.