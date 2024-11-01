El peso mexicano retrocedió por segunda jornada consecutiva y este martes se cotiza en 17 pesos con 96 centavos en la apertura.

La moneda nacional registró una depreciación de0.33 por ciento, en un contexto marcado por la cautela de los mercados ante la operación militar de Estados Unidos en Venezuela.

El movimiento ocurrió pese a que el dólar también mostró debilidad frente a una canasta de divisas.