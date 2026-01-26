El peso mexicano cerró este lunes con una depreciación marginal de 0.01 por ciento frente al dólar, en una sesión marcada por baja volatilidad en los mercados.

Por tanto, el tipo de cambio se ubicó en 17.36 pesos por billete verde, prácticamente sin variación respecto al cierre previo.

La divisa mantiene una racha positiva tras ganarle a la moneda estadounidense cerca de 30 centavos la semana pasada, en un contexto de incertidumbre por la política mundial.