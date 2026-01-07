El peso mexicano cerró la sesión con avances marginales frente al dólar, a la espera de la publicación de la inflación de diciembre.

El tipo de cambio concluyó en diecisiete punto noventa y seis pesos por dólar, una apreciación de cero punto cero tres por ciento.

Analistas atribuyeron el movimiento al mayor apetito por divisas emergentes y a las expectativas de posibles recortes de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos.