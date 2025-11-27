La bancada de Morena en el Congreso de la Unión alista la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido.

Legisladores señalaron que la Comisión Permanente puede aprobar el nombramiento del Ejecutivo y anticiparon que, si la notificación llega este miércoles, la ratificación podría votarse el 14 de enero.

El PRI anunció voto en contra al considerar que el cargo debe recaer en diplomáticos de carrera.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que aún no reciben la solicitud formal.