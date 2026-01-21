El peso mexicano concluyó la jornada en 17.48 unidades por dólar, su nivel más bajo desde finales de mayo de 2024.

De acuerdo con especialistas, la moneda nacional es impulsada por la debilidad de la divisa estadounidense, por un entorno externo más estable y por datos económicos locales favorables.

El mercado también reaccionó al anuncio del presidente Donald Trump de un acuerdo sobre Groenlandia y al retiro de aranceles previstos contra países europeos.