Una fuga de agua potable que se mantiene desde hace al menos 15 días en el cruce de las calles Manuel Payno y José María Gómez, en la colonia El Mirador de Guadalajara, amenaza con socavar la vialidad y ya provocó el cierre parcial de la circulación.

Vecinos de la zona denunciaron que, pese a realizar al menos cinco reportes a la línea 070, la problemática no es atendida por el SIAPA.

Durante un recorrido por el lugar, se constató que el agua brota directamente desde el asfalto, lo que genera un constante desperdicio del recurso.

La afectación obligó a restringir parcialmente el paso vehicular, por lo que automovilistas deben maniobrar para circular por un espacio reducido habilitado de manera provisional.

Colonos señalaron que la fuga podría estar relacionada con trabajos inconclusos realizados por el SIAPA hace algunos meses, cuando se reparó una avería previa sin que se restituyera adecuadamente la carpeta asfáltica. (Por Edgar Flores Maciel)