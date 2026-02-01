El peso mexicano se debilitó luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuviera sin cambios su tasa de interés.

De acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio se ubicó en 17.53 pesos por dólar, lo que representó una depreciación de 0.83 por ciento.

Analistas señalaron que el movimiento responde a la expectativa de recortes de tasas en México y a señales de posibles alzas en Estados Unidos, lo que reduciría el atractivo del peso frente al dólar.