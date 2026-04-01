La Fiscalía de Sinaloa reiteró su postura institucional de respeto al debido proceso, luego de las acusaciones por narcotráfico emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios estatales, entre ello, el gobernador, Rubén Rocha Moya.

En un comunicado, la dependencia señaló que cualquier solicitud relacionada con estos señalamientos debe apegarse a la Constitución mexicana, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes, por lo que es competencia de la Fiscalía General de la República determinar su procedencia legal.

Asimismo, subrayó que en México prevalece el principio de presunción de inocencia y que ninguna persona puede ser considerada culpable sin una resolución judicial.