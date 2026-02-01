El peso mexicano cerró la jornada con movimientos presionados por la incertidumbre geopolítica derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio se ubicó en 17.66 unidades por billete verde, lo que representó una variación de 0.45 por ciento.

Analistas señalan que el mercado cambiario reacciona a la volatilidad internacional, además de que persisten presiones al alza sobre el tipo de cambio y que el peso podría enfrentar episodios de depreciación si el conflicto se mantiene en el corto plazo.