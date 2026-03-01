La cantante mexicana Aída Cuevas obtuvo una resolución definitiva a su favor en el proceso legal que mantenía con su hermano, Carlos Cuevas, quien exigía una indemnización superior a 25 millones de pesos por presunto daño moral. Tras cuatro años de litigio, el fallo confirmó que la artista no incurrió en las conductas señaladas, con lo que quedó cerrada la disputa judicial. Luego de conocerse la decisión, Cuevas destacó que el caso representa un mensaje para que las mujeres defiendan su dignidad y busquen justicia cuando consideren vulnerados sus derechos.