El peso mexicano comenzó la semana con una corrección en su cotización, al cerrar en 18.69 unidades por dólar, lo que implicó una depreciación de 0.53 por ciento.

Analistas atribuyen el movimiento a la cautela de los inversionistas tras el discruso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio económico anual de Jackson Hole, en el que optó por un enfoque de aversión al riesgo.