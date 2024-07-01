Se cumplió el pronóstico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG, que anticipaba lluvias a partir de las tres de la tarde en la zona Metropolitana de Guadalajara, indica el investigador Mauricio López Reyes

“A partir de las 3-4 de la tarde nuevamente esperamos una ronda en la mayor parte del estado, incluida el área metropolitana de Guadalajara, donde el día de hoy estaremos a una máxima de 24 y 25 grados celsius, bastante fresco”.

El Instituto de Astronomía y Meteorología reporta lluvias de moderada a fuertes en zonas como La Minerva, centro, Olímpica e Industrial. Llueve también al noroeste de Zapopan y en la Región Valles. (Por Gricelda Torres Zambrano)