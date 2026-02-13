El peso mexicano concluyó la semana en su mejor nivel desde el 31 de mayo de 2024, mientras los mercados asimilaban los recientes datos de inflación en Estados Unidos.

El tipo de cambio se ubicó en 17.14 pesos por dólar, con una apreciación diaria de 0.37 por ciento y un avance semanal de 0.67 por ciento.

Especialistas señalan que no se descarta que la paridad se acerque a los 17.00 pesos en el corto plazo, pero advierten que el mercado presente niveles de sobrecompra, lo que podría propiciar un rebote del billete verde.