El peso mexicano cerró este viernes en 18.76 por dólar, apenas un centavo arriba del día previo, en una jornada marcada por la publicación de minutas del Banco de México.

La mayoría de la Junta de Gobierno justificó el reciente recorte de 25 puntos base por el bajo crecimiento económico, la debilidad laboral y la fortaleza del peso.

Analistas prevén que la moneda enfrente una semana decisiva con nuevos indicadores sobre consumo, crecimiento e inflación.