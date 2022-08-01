Elementos de Fuerza Civil de Nuevo León abatieron a 12 presuntos delincuentes armados tras un enfrentamiento en el municipio de Doctor Coss, informa la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Los hechos ocurrieron durante un patrullaje cuando los uniformados fueron atacados y repelieron la agresión.

En el sitio fueron aseguradas al menos ocho armas largas, equipo táctico, cargadores y cartuchos.

La corporación reportó que ninguno de sus elementos resultó lesionado y que mantienen el control de la zona.