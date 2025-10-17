Peso mexicano cierra la semana con ganancias y se ubica en 18.38 por dólar

El peso mexicano cerró la semana con una apreciación de 0.23 por ciento frente al dólar, al cotizar en 18.38 unidades.

En el balance semanal, la moneda acumuló una ganancia de 0.82 por ciento, equivalente a 15.25 centavos.

Analistas atribuyen el fortalecimiento del peso a la expectativa de estabilidad en el frente comercial y a la cautela de los inversionistas ante las próximas declaraciones de miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos.