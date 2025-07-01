Un hombre de 35 años fue atropellado por una unidad del Macrobús este viernes mientras intentaba cruzar la Calzada Independencia, frente a la estación Juan Álvarez.
De acuerdo con testigos, el peatón atravesó por una zona sin paso preferencial cuando el camión lo impactó pese a las advertencias del conductor con el claxon.
La víctima sufrió lesiones graves en la cabeza y fue trasladada al Hospital Civil de Guadalajara.
El chofer fue retenido por personal de la Secretaría de Vialidad, mientras peritos realizaron las investigaciones.
Hombre resulta herido tras ser atropellado por Macrobús
