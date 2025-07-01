Un hombre de 35 años fue atropellado por una unidad del Macrobús este viernes mientras intentaba cruzar la Calzada Independencia, frente a la estación Juan Álvarez.

De acuerdo con testigos, el peatón atravesó por una zona sin paso preferencial cuando el camión lo impactó pese a las advertencias del conductor con el claxon.

La víctima sufrió lesiones graves en la cabeza y fue trasladada al Hospital Civil de Guadalajara.

El chofer fue retenido por personal de la Secretaría de Vialidad, mientras peritos realizaron las investigaciones.