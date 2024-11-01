El peso mexicano cerró este viernes en 18.29 unidades por dólar, con una ganancia de 0.29 por ciento.

En la comparación semanal, la divisa acumuló una apreciación de 1.02 por ciento, es decir, 18.94 centavos frente al billete verde.

Especialistas señalan que aunque el tipo de cambio se mantiene estable, no se descartan presiones al alza, debido al fortalecimiento global del dólar.