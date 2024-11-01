La compañía Airbus alertó que la radiación solar intensa puede corromper los controles de vuelo de aeronaves A320, lo que obligará a implementar medidas preventivas y generará afectaciones operativas a nivel global, incluido México.

El fabricante indicó que cerca de 6 mil aviones requerirán actualizaciones de software y hardware, y alrededor de mil podrían quedar temporalmente fuera de servicio por semanas.

En México, Volaris informó que ya fue notificada y actualizará sus equipos este fin de semana, por lo que prevé afectaciones en su red durante las próximas horas.