El peso mexicano concluyó la semana con movimientos erráticos, al cerrar en 18.66 por dólar, con una depreciación de 0.09 por ciento,

En el balance semanal, la moneda acumuló una pérdida de 0.37 por ciento.

El comportamiento estuvo marcado por la expectativa del reporte de inflación en Estados Unidos, que salió en línea con lo previsto.

Analistas señalan que a corto plazo el tipo de cambio se mantendrá en el rango de los 18.75 pesos.