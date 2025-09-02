El peso mexicano retrocedió este martes para ubicarse en 18.77 por dólar, una caída de 0.75 por ciento respecto al cierre previo.

Especialistas indican que la moneda nacional está presionada por el repunte global de la divisa estadounidense tras el feriado en Estados Unidos.

El avance del dólar fue impulsado por el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro.