Las Rutas de la Salud mediante las cuales se abasteció de medicamentos e insumos médicos a los centros de Salud y hospitales del IMSS Bienestar han cumplido la meta al cien por ciento, informa el director de este Instituto, Alejandro Svarch.

“Entre el 19 y el 30 de agosto nos movilizamos con mil seis rutas, más de 700 vehículos para distribuir once mil 364 paquetes totales de medicamentos e insumos para la salud, más de 28 millones de medicamentos fueron entregados en los ocho mil 61 centros de salud y en los 578 hospitales del IMSS Bienestar. Hemos logrado la meta de distribuir el cien por cientos nuestro objetivo y hoy podemos decir que las ocho mil 639 farmacias del IMSS Bienestar están abastecidas”.

De esta forma, los ciudadanos de las 23 entidades que cuentan con el sistema IMSS Bienestar pueden ofrecer servicio y tratamiento completo a sus beneficiarios. (Por Arturo García Caudillo)