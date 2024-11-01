El peso mexicano registró una corrección y volvió a ubicarse en el nivel de 18 pesos por dólar, con lo que interrumpió una racha de seis sesiones consecutivas de ganancias.

De acuerdo con cifras oficiales, el tipo de cambio se colocó alrededor de 18.01 pesos, lo que representó una depreciación cercana al 0.36 por ciento.

Analistas señalaron que el movimiento refleja un mercado cambiario más equilibrado, mientras que el dólar mostró un ligero fortalecimiento frente a las divisas internacionales.