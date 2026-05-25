El peso mexicano registró ganancias frente al dólar ante el optimismo generado por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio se ubicó en 17.28 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 0.22 por ciento.

La reacción del mercado ocurrió luego de declaraciones del presidente Donald Trump sobre avances en las negociaciones con Irán.