Al ser cuestionado sobre la empresa que deliberadamente arrojó basura en el interior del bosque del Nixticuil, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, admitió que en muchas áreas verdes y bosques hay tiraderos clandestinos, y que, incluso, son los propietarios los que permiten que terceros tiren basura dentro de las zonas boscosas.

“Los tiraderos clandestinos, sobre todo de obra pública, no solamente es ahí en el Nixticuil, en la Primavera, en todos lados estamos atacando esto, multando, clausurando y obviamente tendrán una sanción, pero la gente. Mira, hay un caso que sucede a la gente le permiten los mismos gentes de algunas colonias o gente que tiene los terrenos, oye, pues aquí tírale y le vas a dar una remuneración”.

Juan José Frangie pide la ciudadanía denunciar a las personas que tiran escombro, basura o incluso muebles a los parques y bosques del municipio. (Por Gustavo Cárdenas)