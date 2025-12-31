El peso mexicano tuvo una ganancia de 13.7 por ciento ante el dólar en todo el 2025, al cerrar unidades este miércoles 31 de diciembre, en el piso de las 18 unidades.

En el 2024, el tipo de cambio cerró en 20.88 unidades por dólar, mientras que este año el cierre se ubicó en 18.00 pesos por billete verde, según datos del Banco de México.

En la jornada de este miércoles, el peso tuvo una depreciación mínima debido al volumen reducido de operaciones por Año Nuevo, cuando hay menos participación por parte de los inversores y operadores.