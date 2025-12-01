Un Tribunal de Enjuiciamiento condenó a 60 años de prisión al exsecretario de Gobierno y excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala como responsable del delito de feminicidio cometido contra la abogada y activista Cecilia Monzón.

La misma sentencia se aplicó para Jair N y Silvestre N., considerados como cómplices del crimen, cuya autoría intelectual se atribuyó al político priista, quien sostuvo una relación con la activista.

Luego de ser declarados culpables, las autoridades impusieron la pena y ordenaron el pago de una multa de 113 mil pesos a cada uno de los involucrados en el asesinato que cimbró a Puebla en el 2022.