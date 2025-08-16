El peso mexicano registró su segunda peor semana frente al dólar, al cerrar este viernes en 18.74 unidades por billete verde en mercados internacionales, lo que significó una depreciación semanal de 0.9 por ciento.

Con este resultado, la moneda mexicana fue la segunda más depreciada del mundo, solo detrás del sol peruano, que cayó uno por ciento.

Analistas atribuyen el retroceso del peso a un fortalecimiento global del dólar, tras datos económicos de Estados Unidos que incrementaron la expectativa de menores recortes en las tasas de interés.