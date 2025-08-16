Se alcanzó el límite de 60 mil solicitudes para la segunda convocatoria del programa de apoyo al transporte público, por lo que ya no hay citas disponibles.

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social detalló que 50 mil personas serán beneficiadas, mientras que el resto quedó en lista de espera.

Quienes ya cuentan con cita, para continuar con el trámite deberán presentar CURP, INE y comprobante de domicilio; en el caso de estudiantes, constancia escolar, además de acta de nacimiento para menores.

El programa otorga viajes gratuitos en transporte público, y su cupo se agotó apenas unos días después de abrir la convocatoria.