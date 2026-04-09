Este jueves el dólar reina en una frágil calma en los mercados de divisas, mientras los operadores siguen atentos a si se mantiene al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, un día después de que su anuncio provocó una caída generalizada del dólar.

El peso mexicano se apreciaba por quinta jornada consecutiva, mientras los inversionistas asimilaban una serie de datos económicos en Estados Unidos.

La moneda mexicana se cotiza en 17.41 por dólar, con un ganancia de 0.12 por ciento, en un mercado también atento a un frágil alto al fuego pactado entre Estados Unidos e Irán.