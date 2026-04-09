El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una llamada con el nuevo canciller de México, Roberto Velasco (en la foto), a quien felicitó por su nombramiento y con quien abordó la cooperación bilateral.

De acuerdo con el Departamento de Estado, ambos dialogaron sobre migración, seguridad fronteriza y estabilidad regional.

Velasco, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras la salida de Juan Ramón de la Fuente, inicia así su agenda internacional.

La relación entre ambos países se mantiene en un contexto de colaboración, aunque con tensiones recientes en temas comerciales y de seguridad.