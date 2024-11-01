A horas de concluir el año 2025, el peso mexicano inició la jornada con una leve pérdida frente al dólar.

El tipo de cambio se ubicó en 17.97 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.14 por ciento respecto al cierre previo.

El movimiento ocurre tras la expectativa generada por las minutas de la Reserva Federal y luego de que el Banco de México fijara en 17.95 el tipo de cambio para operaciones oficiales, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Analistas prevén un desempeño débil del dólar en 2026, tras encaminarse a su mayor caída anual desde 2017.