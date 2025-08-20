El peso mexicano cerró este miércoles con una apreciación de 0.33 por ciento, para ubicarse en 18.75 pesos por dólar en mercados internacionales.

El movimiento se dio tras la publicación de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que advierten sobre riesgos de inflación.

Analistas prevén que en los próximos días se espera baja volatilidad, aunque hacia el fin de semana los mercados estarán atentos a indicadores macroeconómicos clave.