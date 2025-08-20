Con los votos en contra de la oposición, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento del activista LGBTQY+ y conductor de televisión, Genaro Lozano, como embajador de México en Italia. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, explicó que con su designación se sigue dañando al Servicio Exterior Mexicano.

“Y es un tema que se está dando en la Cancillería, de que se hace un dique que no permite el ascenso de quienes son secretarios, ministros, primero y segundo secretario, de aquellos que fueron en el Servicio Exterior Mexicano, que por cierto, la persona propuesta tiene méritos académicos y eso no está acá a discusión, pero no los tiene prácticos, le está quitando el ascenso a cónsules y a otro personal de la Cancillería para ocupar el rango de embajador”.

Por quien sí votaron por unanimidad fue por Francisco De la Torre, quien fungirá como embajador en Indonesia. (Por Arturo García Caudillo)