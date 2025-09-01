El peso mexicano abrió septiembre con una apreciación de 0.10 por ciento para ubicarse en 18.64 unidades por dólar.

El avance se da en medio de expectativas de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos este mes y tras el primer informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Analistas prevén que el tipo de cambio se mantenga en un rango de 18.55 a 18.85 pesos durante el noveno mes del año.