La Coparmex Jalisco emitió un balance del primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, en el que reconoció avances en materia de seguridad, negociación con Estados Unidos y estímulos a la inversión.

No obstante, alertó sobre retrocesos que afectan el desarrollo y el Estado de Derecho, como la reforma judicial, la desaparición de organismos autónomos, la falta de combate a la corrupción y el desabasto de medicamentos.

El organismo señaló que la confianza de sus socios cayó 17 puntos en 2024, lo que impactó en cierres de empresas y menor generación de empleo.

Para Jalisco, demandó atención coordinada a tres problemas urgentes: carreteras federales deterioradas, crisis de medicamentos y una estrategia hídrica integral. (Por Edgar Flores Maciel)