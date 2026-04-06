El peso mexicano registró una ganancia frente al dólar, al apreciarse 0.36 por ciento y ubicarse en 17.76 unidades por billete verde.

El movimiento ocurre en un contexto de cautela en los mercados internacionales, donde los inversionistas evalúan la evolución del conflicto en Medio Oriente y la propuesta de una tregua temporal.

Analistas señalaron que la moneda nacional se benefició de un retroceso global del dólar y de una recuperación en el apetito por el riesgo; sin embargo, advirtieron que el avance es frágil.