El peso mexicano registró una ganancia frente al dólar, al apreciarse 0.36 por ciento y ubicarse en 17.76 unidades por billete verde.
El movimiento ocurre en un contexto de cautela en los mercados internacionales, donde los inversionistas evalúan la evolución del conflicto en Medio Oriente y la propuesta de una tregua temporal.
Analistas señalaron que la moneda nacional se benefició de un retroceso global del dólar y de una recuperación en el apetito por el riesgo; sin embargo, advirtieron que el avance es frágil.
Peso mexicano se aprecia ante expectativa por conflicto en Medio Oriente
El peso mexicano registró una ganancia frente al dólar, al apreciarse 0.36 por ciento y ubicarse en 17.76 unidades por billete verde.