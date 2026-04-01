Luego de presentar dos denuncias contra la pasada administración de Yahualica de González Gallo, la actual presidenta de ese municipio, Wendy Limón, exige la destitución del hoy regidor priísta, Edgar Vázquez González, pues señala un claro conflicto de interés y contubernio contra un supuesto desfalco contra las arcas municipales.

“Era de su propiedad, y ahora es regidor de mi oposición, yo quisiera que lo destituyeran porque es un delincuente, un ratero y secuestrador. Eso es lo que les vengo a decir, y que tiene que saber todo Jalisco, lo que está pasando en Yahualica, un municipio, que tiene una denominación de origen, que a nivel mundial lo conocen y que nadie hace nada”.

La denuncia contra el hoy regidor de Yahualica, es por ser el propietario de la gasolinera que no proporcionó datos de compra-venta por 15 millones y medio de pesos a la pasada administración municipal. (Por Gustavo Cárdenas)