El peso mexicano inició la jornada de este jueves 16 de octubre con una ligera ganancia frente al dólar, cotizando en 18.43 unidades por billete verde en los mercados internacionales, equivalente a una apreciación de 0.23 por ciento o cuatro centavos respecto al cierre previo.

La moneda nacional se ve favorecida por la debilidad del dólar y un entorno de volatilidad global ante posibles disrupciones comerciales.

En los mercados financieros, las bolsas muestran comportamientos mixtos impulsadas por resultados positivos del sector tecnológico.

En ventanillas bancarias, el dólar se vende entre 18.78 y 19.20 pesos, y se compra desde 16.30 hasta 17.94, dependiendo de la institución financiera.